Festa Ferragni, riservata Gardaland

I Ferragnez sono fatti così, prendere o lasciare. L'ultima della bionda influencer (con marito al seguito) è clamorosa e ha naturalmente scatenato un putiferio mediatico. Obiettivo, potremmo dire, raggiunto. La blogger ha affittato nientemeno che Gardaland, montagne russe comprese, per la festa di compleanno. Un party in stile Michael Jackson, solo che non c'erano bambini. Il 7 maggio scorso l'imprenditrice milanese ha compiuto 32 anni e aveva già festeggiato con una cena in famiglia. Ma restavano gli amici. Così li ha chiamati a raccolta, ha noleggiato un pullman e sono partiti tutti insieme da Milano per Gardaland, ribattezzato per l'occasione «Chiaraland». I fortunati invitati, una trentina, sono tornati bambini per una sera, provando le attrazioni presenti nel noto parco. Per cena, un ricco buffet in una sala interna, con tanto di palloncini a forma di unicorno e zucchero filato rosa. Alla fine, conti alla mano, siamo sui 3000 euro a ospite, più l'extra per l'affitto dell'intero parco. Una belal cifretta.

La cosa ha indispettito alquanto la rete. L'amata imprenditrice digitale, pur essendo seguita e supportata da migliaia di fan in tutto il mondo, è spesso finita al centro dell'attenzione mediatica. Numerose, nel corso dei mesi, le critiche che il web ha lanciato verso la moglie di Fedez. A partire dalla troppa esposizione del piccolo Leone sui social network, fino alla festa per il rapper in un supermercato.

E adesso tocca al compleanno a Gardaland. La festa kolossal è stata completamente documentata su Instagram e, anche questa volta, le critiche del web sono state feroci. Parco giochi a disposizione degli invitati, show in stile Broadway, buffet faraonico e musica rap ad alto volume, hanno scatenato gli haters: «Sei a Gardaland non a Chiaraland, basta con queste manie di protagonismo per favore, che hai 40 anni!», «Ma andare a Gardaland in orario di apertura parco come le persone normali no eh?», «Con tutta la gente che fatica ad arrivare a fine mese....vergogna!», «Andare a Gardaland senza il proprio figlio credo sia una delle cose più meschine che si possano fare, siete dei genitori di merda». Eccetera. La Ferragni, abituata ormai alle critiche, ha fatto finta di niente e ha continuato a festeggiare il suo compleanno a Gardaland senza troppo curarsi dello smarthphone lampeggiante. Tutta invidia.