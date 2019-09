Fiano ostenta sicurezza: "Entro tre giorni avremo un esecutivo"

" Nei prossimi tre o quattro giorni daremo un governo al Paese ”. Parola di Emanuele Fiano, deputato del Partito democratico, intervenuto a La Piazza, la kermesse organizzata da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Fiano ha infatti precisato che “ Conte potrebbe sciogliere la riserva tra lunedì e martedì ” in merito ai tempi di formazione del nuovo esecutivo.

In merito alla squadra di governo, il deputato dem si è detto “ ottimista ” mentre ha sottolineato che dovrebbe risolversi il nodo sulla vicepresidenza del consiglio a Luigi Di Maio, anche se questo tema andrebbe risolto per ultimo. Fiano ha spiegato che il nome del premier è stato proposto dal Movimento 5 Stelle, che è stato fermo sui punti più importanti del programma. “ Che poi il Pd non possa avere la figura accanto al premier mi pare troppo - ha proseguito il deputato del Pd -. Ma le notizie che arrivano dall'incontro tra Conte e Mattarella sono positive ”.