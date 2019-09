Fiano sottosegretario ma il M5S dimentica l'offesa a Casaleggio

Emanuele Fiano è tra i possibili candidati come sottosegretario. Il Partito democratico vuole inserirlo nella squadra del governo giallorosso, a quanto pare al dicastero degli Interni. Secondo quanto riportato dal Secolo d’Italia, il Movimento 5 Stelle sembrerebbe disposto ad accettarlo ma dimentica che il deputato dem fu molto duro qualche anno fa contro Gianroberto Casaleggio a proposito del mailgate che coinvolse i grillini.

In sostanza, i vertici del Movimento avevano incaricato una società di controllare la posta elettronica dei parlamentari grillini con relativi accessi ai sistemi di archiviazione e comunicazione interna. Una vicenda dai contorni poco chiari e che creò molti malcontenti tra i pentastellati.

A questo proposito, nel 2016 Fiano aveva scritto in modo molto duro: “Si spiano con i soldi dei contribuenti, decidono a casa Casaleggio nessuno sa chi o cosa e parlano di democrazia? La faccia come il culto #gurugate”. Il co-fondatore del M5S ovviamente non la prese bene e avviò un’azione giudiziaria. Quindi il parlamentare del Pd si prese una querela per diffamazione che è tuttora all’esame della giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera. Tutto questo, come scrive il Secolo d’Italia, perché Fiano ha chiesto l’immunità parlamentare per non difendersi dalla denuncia fatta da Casaleggio.