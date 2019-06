Fico dedica il 2 giugno a "migranti e rom"

"Oggi è la festa di tutti quelli che si trovano sul nostro territorio, è dedicata ai migranti, ai rom, ai sinti, che sono qui ed hanno gli stessi diritti". Roberto Fico partecipa alla parata del 2 giugno per la Festa della Repubblica a i Fori imperiali e fa suo il tema dell'inclusione.

"Non ci devono essere polemiche, il 2 giugno è la festa di tutti gli italiani: ogni tipo di polemica è sicuramente sterile, strumentale, inutile", ha sottolineato il presidente della Camera ai cronisti, " La nostra bandiera significa libertà, significa diritti e rispetto di tutte le persone che sono sul territorio italiano, chiunque vi è e chiunque vi transit. La grandezza della Repubblica è essere di tutti e la sua Festa va dedicata a tutti gli italiani, a tutti i migranti che si trovano in Italia, a tutte le comunità, anche quelle minori e più deboli, ai rom e ai sinti anche essi perseguitati e vittime dell'Olocausto. La Repubblica non fa differenze e la sua bandiera sventola per tutti ".

Parole che non fanno che rintuzzare le polemiche su una parata già nella bufera per la scelta "peace and love" del ministro Trenta. "Io dedico la Festa della Repubblica all'Italia e agli Italiani, alle nostre donne e uomini in divisa che, con coraggio e passione, difendono la sicurezza, l'onore e il futuro del nostro Paese e dei nostri figli", replica Matteo Salvini con un tweet.