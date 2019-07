Fico guida i 5 Stelle anti muro "Non si possono gestire così i migranti"

Ancora una volta la questione migranti spacca le forze di governo. Stavolta a far discutere è il piano per fermare gli accessi clandestini dalla Slovenia. A guidare la cordata 5 Stelle contro le barriere proposte dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, è il più "ortodosso" dei grillini: Roberto Fico.

" Sull'idea di gestire il fenomeno migratorio costruendo dei muri: non è così che un grande Paese come l'Italia può pensare di gestire un fenomeno epocale ", ha detto il presidente della Camera, " Tutti i muri sono infatti destinati a essere superati o abbattuti. Lo dice la nostra storia. Il paradigma del no way e dei muri è deteriore e illusorio. L'alternativa è una gestione responsabile, solidale e lungimirante ". Per Fico l'Unione europea deve essere più solidale, estendendo "il ricorso ai corridoi umanitari" in tutta Europa e multando i Paesi che non accettano la ricollocazione dei migranti.