Fico pronto a tradire Di Maio. "Cosa rossa" con De Magistris

Il Movimento Cinque Stelle attraversa un periodo non facile. Dopo la sonora batosta alle Europee e il voto degli iscritti che ha confermato Di Maio alla guida dei 5 Stelle, per il movimento nato tra le mani di Grillo si apre una fase due che però potrebbe portare ad una clamorosa scissione. Già perché i frondisti sono ba lavoro da tempo per spodestare Di Maio o per seguire altre strade. E il capofila dei grillini che potrebbe aprire la frattura interna al Movimento risponde al nome di Roberto Fico. Secondo quanto riporta ilGiorno, il presidente della Camera da tempo starebbe lavoranbdo ad un porgetto politico che porterebbe l'ala sinistra del Movimento fuori dalle mura grilline per approdare dalle parti di Napoli con un patto con De Magistris. Un polo arancione e di sinistra che entrerebbe sulla scena politica debilitando ulteriormente il Movimento. Il non voto di Fico su Rousseau non è stata probabilmente una scelta istituzionale ma è stato un chiaro segnale: il presidente della Camera avrebbe già archiviato Di Maio.

Il tutto per favorire i rapporti con De Magistris a cui Fico è legato da tanto tempo per le radici partenopee. Giggino però non è amato da Di Maio e nemmeno da Casaleggio. L'asse napoletano non convince nemmeno la Lega che vede in uno strappo interno al Movimento un ulteriore elemento di rischio per il la stabilità dei gialloverdi. A questo va aggiunto un altro dettaglio. Fico da tempo coltiva ottimi rapporti con l'ex minoranza dem che ha trovato un porto nella Sinistra Italiana di Fratoianni e nella galassia rossa che ruota ormai attorno al Pd. Un altro tassello questo che potrebbe aggiungersi al nuovo soggetto progressista che potrebbe preparare il presidente della Camera con il sindaco di Napoli. Insomma le acque agitate nel Movimento potrebbero portare ad una vera e propria scissione che a quel punto farebbe saltare il banco. E in questo quadro la leadership Di Maio verrebbe messa ancora una volta in discussione. Un leader politico che non sa tenere insieme i suoi abdica di fatto dal ruolo di guida del partito.L'orizzonte dei grillini è pieno di fulmini e saette. E Fico cerca il sole sul golfo di Napoli.