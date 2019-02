Fico attacca (ancora) Salvini: "Vada a processo, no alla Tav"

Il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, parla a Che tempo che fa di Fabio Fazio. E su migranti, Tav e processo Diciotti, il presidente della Camera torna a "sfidare" Matteo Salvini. E apre una nuova piccola crisi all'interno della maggioranza.

" Le persone vanno sempre salvate. Se ci sono persone che stanno male, considerato che non sono sacchi di patate, dopo un minuto devono essere fatti sbarcare ". Il riferimento è ovviamente a quanto avvenuto in questi mesi sul blocco dei porti e la linea imposta dal ministro dell'Interno.

E a proposito del caso Diciotti e delle accuse a Salvini, Fico ribadisce: " Non entro nel merito della vicenda Diciotti e rispetto qualsiasi decisione dovesse prendere la Giunta per le autorizzazioni a procedere. Ma posso dire che se arrivasse una richiesta di autorizzazione a procedere nei miei confronti da parte della magistratura, io pregherei la mia camera di appartenenza a darla senza se e senza ma ".

Frasi che hanno portato subito Salvini a replicare: " Fico? Mi pare dica no a tutto, tranne che agli sbarchi di immigrati e ai processi. L'Italia ha bisogno di gente che costruisca, non che blocchi tutto ". Un riferimento anche alla Tav e alla protesta di Fico contro l'alta velocità Torino-Lione. Mentre il Carroccio è favorevole alla realizzazione dell'opera, i pentastellati puntano i piedi, e Fico se ne fa rappresentante: " Il movimento è stato sempre costituzionalmente no tav, ed è sempre stato vicino ai No tav. Non è possibile tornare indietro ".

Il presidente della Camera ha poi continuato sui migranti e sull'Unione europea: " Sono convinto che il modello Orban non funziona, ma credo che nel momento in cui la Cina avanza, e ci sono molte crisi internazionali, l'Europa può essere quella casa dove la politica estera deve essere comune. Bisogna lavorare insieme per risolvere problemi. L'Europa oggi è una grande opportunità rispetto al passato, è quel luogo per dibattere e per equilibrare gli stati del mondo. L'Europa deve essere modificata mantenendo le basi reali ".