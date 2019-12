Fico sul M5S: "Usciamo dal verticismo e iniziamo una profonda riflessione interna"

“ Bisogna uscire fuori dal verticismo e arrivare a una maggiore collegialità. E arrivare a risultati politici ”. Parola di Roberto Fico. Il presidente della Camera indica la strada che il Movimento 5 Stelle dovrebbe intraprendere per avere un futuro più chiaro.

In un’intervista al Fatto Quotidiano, l’esponente pentastellato dice di aver chiesto già da tempo un luogo di riflessione, dove dirsi le cose in faccia. E aggiunge che occorre inoltre un’organizzazione più articolata perché il Movimento è più complesso. A questo proposito, Fico è convinto che la strada maestra sia il dialogo e il confronto serio anche con il Partito democratico sia a livello nazionale, sia a livello regionale. “ A dialogare devono essere i gruppi sui territori, e devono farlo sui temi - spiega -. E non ci devono essere scelte calate dall'alto. Bisogna lavorare per favorire la massima partecipazione dal basso, tenendo conto delle specificità di ciascun territorio ”. E quest'ultimo riferimento non può che essere alle alleanze in Emilia-Romagna e Calabria.

In sostanza, secondo Fico i 5 Stelle dovrebbero riuscire a riconoscere se stessi e avviare come detto una riflessione interna. Ma il presidente della Camera non vuol sentire parlare di smarrimento. In realtà, spiega che nel giro di pochi anni il partito si è ritrovato al governo e ha dovuto affrontare una serie di aspetti come le trattative con le altre forze politiche, la gestione delle dinamiche parlamentari e la complessità del lavoro quotidiano. “ Abbiamo subito dei contraccolpi - evidenzia Fico -. Dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato e cosa ha funzionato, e fare una sintesi ”.

Sulla manovra economica approvata lunedì, il presidente della Camera afferma che i tempi compressi, con la legge di bilancio presentata in ritardo, non sono più accettabili. Proprio per questo, Fico dice che a gennaio proporrà una riforma a tutti i gruppi parlamentari per accelerare la tempistica entro cui la legge va sottoposta al Parlamento. E ricorda che è necessario dialogare con le istituzioni europee per anticipare la data in cui consegnare il progetto di bilancio. “ Per andare avanti tutti i governi devono avere una visione chiara delle cose da fare, degli obiettivi - precisa Fico -. E si può fissare con un cronoprogramma ”.