Fico: "Sulla Rai serve più coraggio: C'è urgente bisogno di una riforma"

La Rai ha bisogno immediato di una riforma, non c’è nessun problema di leadership tra Conte e Di Maio e bisogna investire di più su scuola e ricerca. Tre temi affrontati dal Presidente della Camera Roberto Fico in un’intervista Repubblica.

L’esponente del Movimento 5 Stelle ha sottolineato che “ sulla Rai serve più coraggio. C’è urgente bisogno di una riforma ”. Fico ha spiegato che occorre tutelare il ruolo di servizio pubblico assegnato alla Rai ma allo stesso tempo è necessario un cambio culturale, in particolare una maggiore lontananza dalla politica. Il presidente della Camera ha detto che “ non bisogna cadere nell'errore che anch'io facevo prima di vedere le cose da vicino: non ci sono solo i governi e i partiti che cercano di interferire con la Rai. C'è anche - ha proseguito - all'interno della Rai, un atteggiamento da cambiare, soprattutto rispetto al tema dell’indipendenza ”.

Fico ha poi precisato che non esiste una questione di leadership tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio e che il Movimento deve essere concentrato a progettare il futuro e avviare un percorso interno di discussione per darsi una struttura condivisa. Secondo l’esponete grillino l’aspetto importante è superare i personalismi e in secondo luogo “ guardare oltre, e farlo con passione civile ”.