La figuraccia di Conte a Berlino: non trova il posto in prima fila

Una vera e propria figuraccia quella di Giuseppe Conte a Berlino: in occasione della foto di famiglia per avviare formalmente la Conferenza internazionale sulla Libia, il presidente del Consiglio è arrivato tra gli ultimi e ha trovato posizione in seconda fila dopo averla cercata in maniera vana in prima. Poco distante da lui c'era Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. A fare gli onori di casa la cancelliera Angela Merkel, al cui fianco figurano da un lato il presidente Emmanuel Macron e dall'altro il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres; vicini anche il turco Recep Erdogan e il britannico Boris Johnson.

Il premier ha espresso la propria gratificazione al termine del vertice: " Ci possiamo ritenere soddisfatti, perché comunque abbiamo compiuto passi avanti, 55 punti condivisi, che includono il cessate il fuoco, l'embargo sull'arrivo di nuove armi ed un percorso politico-istituzionale ben definito ". L'avvocato ha ribadito inoltre che è stato nominato il comitato militare congiunto il cui compito sarà quello di monitorare " he la tregua sia rispettata ". Per questo, a suo giudizio, sono stati compiuti " dei passi avanti significativi ".

Ironia sul web

Sul web gli utenti si sono scatenati. Non sono mancati messaggi ironici ma allo stesso tempo scoraggianti per l'evidente situazione di imbarazzo anche per l'Italia. C'è chi fa notare una triste realtà: " Italia pronta a un 'impegno di prima fila' in Libia, dice Conte, che intanto nella foto di gruppo dei leader finisce in seconda fila, in alto a destra quasi dietro le bandiere, dopo aver invano cercato posto in prima... Video imbarazzante ed emblematico del nostro peso reale ".

Altri invece hanno preso di mira anche l'attuale politica estera dell'Italia: " Imbarazzante Conte mentre cerca visibilità nella conferenza di Berlino, alla ricerca di un posto in prima fila durante la foto di rito ... ma il suo posto e solo defilato in un angolo dietro. L'intera Italia si vergogna delle politica estera del Conte bis ".

" A Berlino durante la foto di rito dei capi di governo per l'intesa sulla Libia, il grande capo del governo italiano Conte non ha trovato posto in prima fila ed è stato relegato in ultima..Ecco la considerazione che hanno in Europa dell'Italia...Vergogna nazionale.. ", fa notare un altro utente.