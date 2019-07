Finisce in mare con la sua auto: muore 24enne salvo il fidanzato

Tiziana Paolocci

Il suo amore accanto, in una calda notte estiva. Eleonora Ferraccio, 24 candeline spente solo sei giorni fa, era felice. Lo era fino a sabato. Parlava, rideva con il fidanzato, allegra come sempre. Ma all'improvviso quell'auto che guidava si è trasformata in una trappola, che ben presto è diventata la sua bara.

Tragedia in Puglia, dove una giovane donna di Vico del Gargano, è morta domenica alle 4, finendo con la macchina nelle acque dell'Adriatico, dopo essere rimasta ostaggio delle portiere bloccate. L'incidente è avvenuto a Foce Varano, per cause ancora in via di accertamento. Lei era insieme al compagno, che invece è riuscito a liberarsi, salvandosi la vita miracolosamente. La Panda di Eleonora viaggiava nel territorio di Ischitella, una frazione nella provincia di Foggia, quando l'auto è finita dritta nell'acqua e la ventiquattrenne si è trovata sommersa in pochi minuti. L'acqua è diventata cemento a presa rapida, a causa della pressione, rendendo così vano ogni (presumibile) sforzo per uscire dall'abitacolo e mettersi in salvo.

Più abile o fortunato è stato invece il fidanzato, che è riuscito a salvarsi. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto poco dopo, hanno accertato che la causa del decesso di Eleonora era senza dubbio annegamento. Inutile ogni disperato tentativo da parte dei sommozzatori di recuperare il relitto della macchina, sperando di trovare la ragazza ancora viva. Quando i medici del 118, chiamati per seguire le operazioni, sono arrivati ad Eleonora, non hanno potuto far altro che stabilire l'ora in cui era morta.

Sulle cause di quanto accaduto indagano i carabinieri, che cercano di chiarire alcuni interrogativi legati alla dinamica dell'incidente. I nodo principale da sciogliere riguarda il motivo per il quale la Panda si sia allontanata dal manto stradale per seguire la traiettoria che conduce verso il mare, quello specchio d'acqua che affaccia sulle Isole Tremiti. Ieri tantissimi messaggi di cordoglio, post e foto, hanno affollato la pagina Facebook della vittima. Condoglianze alla famiglia non solo da parte di conoscenti e amici della vittima ma anche dal Comune di Vico del Gargano, che con diverse associazioni ha deciso di annullare ieri e oggi gli eventi estivi programmati in segno di lutto.