Firenze, il candidato del Pd che cerca i voti dei gay iscrivendosi su Grindr

C'è un candidato del Partito Democratico in cerca di voti (come tutti, giustamente), ma che ha deciso di andare a caccia di consensi tra gli omossessuali. Come? Iscrivendosi a Grindr, l'app di incontri per i gay.

Si chiama Iacopo Vigevano, è un attivista Lgbt ed è candidato con una lista Pd alle amministrative di Firenze. L'esponente dem ha avuto così la stramba idea di crearsi un profilo sulla piattaforma nata nel 2009 e rivolta a un target prettamente maschile gay e bisessuale, per diffondere il suo programma. Lui che è ingegnere e lavora nel settore dell'energia e che corre in una lista che fa riferimento al sindaco Pd Dario Nardella, in corsa per il secondo mandato nel capoluogo della Toscana.

"Dopo anni di esperienza nel settore dell'energia e dei rifiuti,vorrei contribuire con la mia capacità lavorativa al benessere della mia città. E credo di poter contribuire anche con la mia esperienza personale tra discriminazioni e lotta per i diritti civili" , racconta Vigevano, così come riportato da ItaliaOggi, che ha creato dunque il suo account presentandosi "solo come candidato" : "Il problema è che volevo occuparmi dei diritti Lgbt, ma non sono riuscito a mettere insieme tutte le associazioni. Mi sono domandato: una parte del mio voto viene da chi è attento alle tematiche ambientali, ma come faccio a intercettare quelli attenti alle tematiche gay?" .

E i risultati sono arrivati? Sì, e spiega: " In questo modo mi hanno contattato, e ho contattato, circa mille persone. Tutti i gay single hanno Grindr. E secondo me anche metà di quelli non single. Qualcuno mi ha apertamente sostenuto e mi ha assicurato che mi darà un aiuto.Con 300 di loro sono riuscito a parlare direttamente, a prendere un caffè, a chiacchierare anche solo per qualche minuto. È un'operazione a costo zero e conosci un sacco di persone divertenti" .

Insomma, l'ennesima stranezza della campagna elettorale all'italiana ma non solo, visto che in Danimarca un politico (Joachim Olsen) ha comprato spazi pubblicitari su PornHub in vista delle elezioni politiche nazionali.