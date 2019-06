Flat tax, scontro Salvini-M5s: "15 miliardi trovati", "Dove?"

Mentre nel MoVimento i grillini non sanno più che pesci pigliare e si attaccano a vicenda - vedi il botta e risposta di oggi fra Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista - Matteo Salvini torna sul tema della flat tax. Un tema a lui piuttosto caro. Intervistato da SkyTg24, il ministro dell'Interno spiega dalle spiagge di Milano Marittima che non ci sarà alcuna "manovra aggiuntiva, anzi, facciamo subito la manovra vera. Nessuna tassa in più". "A Bruxelles si mettano l'animo in pace - continua - perché la flat tax si farà".

Matteo Salvini non ha dubbi su ciò che deve fare il governo gialloverde, ma soprattutto vuole "tagliare le tasse agli italiani, cosa che farò qualunque cosa accada". Ma ci sono i fondi per questi tagli e per la flat tax? Secondo Salvini sì e i fondi sarebbero già stati tropvati: "Nel 2020 non tutti ma tanti italiani pagheranno meno tasse, apriranno nuove imprese e ci saranno più assunzioni. Servono almeno 15 miliardi che sono già trovati. Non è un capriccio della Lega diminuire le tasse alle famiglie, alle imprese, ai lavoratori. È l'unico modo per far ripartire questo Paese".

Ma la convinzione di Salvini non piace ad Alessandro Di Battista che subito parte all'attacco (come se oggi non avesse già sparato abbastanza cartucce). E dopo aver ribadito che "da parte della Lega c'è l'intenzione di cercare pretesti per far cadere il governo", parte in quinta intervistato a Mezz'ora in più su RaiTre: "Se fossi Luigi Di Maio chiederei a Salvini dove li trova i soldi per la flat tax". Anche Luigi Di Maio gli fa eco e mette in dubbio le parole dell'alleato di governo. E dai microfoni dei cronisti di Campobasso attacca: "Per me la manovra di bilancio si può fare anche domani mattina, il tema è che ancora non conosco quale siano le coperture della flat tax".

E così SkyTg24, una volta intercettato Salvini, oltre a domandargli della flat tax fa una piccola domanda anche su Dibba. Il giornalista facendo riferimento agli attacchi di ieri sera di Di Battista, vuole sapere cosa ne pensa il leader del Carroccio. Ma subito il minsitro dell'Interno taglia corto: "È una bella giornata, non ho tempo per parlare di Di Battista. Stiamo lavorando bene, se c'è qualcuno che chiacchiera girando per il mondo, scrivendo libri a pagamento e insultando il prossimo gli auguro buona vita".