Forza Italia ora lancia "Idee Italia": "Le nostre proposte per la manovra"

Forza Italia fa il punto sulla manovra economia con Idee Italia, una tre giorni in cui il partito guidato da Silvio Berlusconi sviscererà le materie economiche per concretizzare in un una tavola rotonda le proposte azzurre in vista della manovra economica.

Mariastella Gelmini ha lanciato oggi la kermesse che si terrà a Milano dal 5 al 7 ottobre. La presidente dei deputati azzurri assicura che sarà un momento di incontro e confronto con gli eletti, gli amministratori locali, esponenti del mondo dell'impresa, delle professioni, del lavoro. Un luogo di confronto per parlare di "crescita felice".

"Ancora non si conosce questa manovra, nè si conoscono i numeri del Def e la nota di Aggiornamento, ad oggi, non è stata ancora presentata al Parlamento", avverte Gelmini, che aggiunge: " C'è una flat tax omeopatica, non si capisce se ci sarà la pace sociale... Il centrodestra è l'unica alternativa alle chiacchiere del Pd, al populismo esagerato dei Cinque stelle, al sovranismo ".

Il convegno aprirà i battenti venerdi all'ora di pranzo con la tavola rotonda dal titolo "Aprire il centrodestra al Paese": relatori, oltre alla Gelmini, il responsabile organizzativo azzurro, Gregorio Fontana, il coordinatore nazionale degli Enti locali, Marcello Fiori, il coordinatore milanese Fabio Altinonante e Alessandro Fermi, presidente del Consiglio Regione Lombardia. Tra gli ospiti del workshop, ci sarà anche Carlo Cottarelli, attuale direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani. e Alberto Brambilla, presidente Centro studi e ricerche itinerari previdenziali, che saranno protagonisti di un'intervista a due.

Parteciperanno anche vari manager e imprenditori della cosiddetta "società civile". Tra gli altri, Lisa Ferrarini dell'azienda alimentare Ferrarini spa; Adriano Teso presidente Ivm Group; Sandro Paniccia di Ica spa (settore chimico); Francesco Ferri di Lombardia informatica. Tutti saranno relatori all'incontro "Fare impresa: per una cultura della crescita". Spazio sarà dato pure al futuro di Fi: "Esiste davvero un 'Altra Italia'?" è il titolo di una tavola rotonda introdotta dall'uomo web forzista, Antonio Palmieri.