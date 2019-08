Forza Italia, Toti rompe: "Ognuno per conto suo"

Terminati i lavori del "tavolo delle regole" per il nuovo statuto di Forza Italia, Silvio Berlusconi ha nominato un coordinamento di presidenza, di cui fanno parte Annamaria Bernini, Mara Carfagna, Mariastella Gelmini, Sestino Giacomoni e Antonio Tajani. Si nota subito che non c'è il nome di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria. A maggioranza il "tavolo delle regole" ha approvato una proposta di modifica dello statuto in vista dei congressi del partito azzurro, che si dovranno tenere entro la fine dell'anno. Previste primarie aperte a chi si iscriva al partito fino a sette giorni prima della data dei congressi; per coinvolgere più persone possibile, le adesioni saranno raccolte via Internet attraverso un’apposita piattaforma; infine la consultazione eleggerà i coordinatori e i vice coordinatori di ogni Regione e i delegati al congresso nazionale in proporzione alla popolazione regionale e al numero dei votanti. Al congresso nazionale il compito di eleggere un coordinamento di presidenza composto di 5 membri, che avranno compiti organizzativi. I coordinatori regionali e i vice coordinatori resteranno in carica tre anni. "Resteranno in carico al Presidente - si legge a conclusione del testo - i poteri di indirizzo politico e la compilazione delle liste per le elezioni".

Toti lascia: "Ognuno vada per conto suo"

"Mi pare che ci siano le condizioni per cui ognuno vada per conto suo. È Forza Italia che esce da se stessa", ha detto Giovanni Toti lasciando il tavolo delle regole di Forza Italia. "La verità è che non si ha intenzione di cambiare alcun che e che questa avventura iniziata il 19 giugno finisca qui. Buona fortuna a tutti". Pochi prima che il tavolo delle regole si riunisse Toti aveva rilasciato una dichiarazione molto dura a margine della Conferenza delle Regioni: "Se il buongiorno si vede dal mattino, temo che sarà in assoluto una delle più brutte giornate degli ultimi anni per Forza Italia. Avevamo chiesto un profondo cambiamento per far piacere non a qualcuno di noi ma ai nostri elettori che se ne stanno andando in numero copioso, elezione dopo elezione, giorno dopo giorno, visto che siamo al 6% nei sondaggi. Non vedo aperture a primarie aperte - aveva sottolineato Toti - mentre la proposta sarebbe quella di una federazione con alcuni cespugli di centro: qualcosa che abbiamo già fatto alle ultime elezioni politiche ed europee e che gli elettori hanno bocciato".

Carfagna: "Non farò parte di un comitato di liquidazione"

"Il tavolo delle regole ha esaurito il suo compito - ha detto Mara Carfagna - ora troveremo la sintesi migliore, Forza Italia deve proporre un’alternativa al Paese e non fossilizzarsi sulle regole". Sulle primarie ha aggiunto: "Vedremo". Poco dopo la Carfagna in una nota ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Apprendo dalla stampa di un superamento delle decisioni assunte dal Presidente Berlusconi il 19 giugno innanzi ai gruppi parlamentari di Forza Italia e dell’insediamento di un coordinamento di presidenza. Coordinamento del quale nessuno mi ha chiesto di far parte e di cui non intendo far parte. È una scelta in direzione esattamente contraria alle intenzioni che mi ha manifestato Berlusconi. Credo che questo sia il modo migliore per uccidere Forza Italia e io non farò parte del comitato di liquidazione".