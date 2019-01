La forzista Laura Capella sfiderà Gori a Bergamo (con lista di sole donne)

Forza Italia, e il centrodestra, vogliono riprendersi Bergamo. E in vista delle elezioni amministrative di fine maggio sarà l'azzurra Laura Capella - da 24 anni esponente di FI – a guidare una lista civica di sole donne che sfiderà il sindaco uscente Giorgio Gori.

Il dem punta al secondo mandato, le opposizioni a ribaltare il tavolo, soprattutto dopo la scoppola subita da Gori contro il leghista Attilio Fontana alle regionali della Lombardia del 4 marzo 2018, in concomitanza con le politiche. Insomma, Capella, con la sua "Lista civica donne per Bergamo" - collocata, appunto, nell'area di centrodestra - proverà a fare la storia.

"Siamo donne della società civile. Abbiamo deciso di creare questa lista perché a Bergamo non c' è mai stata una donna sindaco. E ce ne sarebbe bisogno" , ha spiegato la militante forzista a BergamoNews. E ancora: "Nel gruppo ci sono industriali, commercianti, artigiane, associazioni di volontariato, pensionate e personale di pubblica amministrazione. La donna ha maggiore sensibilità su certi temi, tra cui sociale, sicurezza, anziani, servizi e giovani. Inoltre, la donna è più attenta, pignola e intransigente, e c' è bisogno della sua rigorosità nella pubblica amministrazione .

Laura Capella diventerà il primo sindaco donna della città?