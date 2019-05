Le foto de barconi riproducono il ritratto di Salvini sorridente: polemiche

C'è una nuova polemica tra una scuola e Matteo Salvini. Queta volta per un'opera d'arte realizzata da un gruppo di studenti della classe IV e V del liceo artistico di Pisa, in cui si raffigura il ministro dell'Interno con il volto sorridente (leggi l'articolo su L'Arno.it). Il volto del leader della Lega è stato riprodotto con una tecnica particolare, che ricrea il ritratto utilizzando tante tessere di altre fonto, attraverso un sapiente mosaico. Il "problema", se così si può dire, è il tipo di fotografie che sono state utilizzate dai ragazzi: sono foto di barconi, di migranti e di salvataggi in mare. L'accostamento è questo: mentre Salvini ride molte persone (i migranti) soffrono e rischiano la vita in mezzo al mare. Ma gli studenti mettono le mani avanti: "Nessuna provocazione: è arte. E l’obiettivo è far riflettere. Tutto qui".

Salvini l'ha presa bene. Ha postato su Facebook un articolo del Tirreno che parla del quadro e si è limitato a scrivere poche parole: "Evviva l’arte, evviva Pisa!". Quasi a voler sottolineare questo: fate pure, ionon me la prendo. Ed ha aggiunto un hashtag che non lascia dubbi sulla propria intenzione di andare avanti con la politica migratoria: #portichiusi. Ne aggiunge un altro, #mentiaperte, che sembra una critica, neanche troppo velata, a chi lo attacca.

Chi non l'ha presa bene è Susanna Ceccardi, sindaco di Cascina (Pisa) e candidata alle elezioni europee per la Lega: "Al liceo artistico Russoli di Pisa ragazzi, preside e insegnanti hanno fatto una mostra con questa 'opera d'arte'. 400 foto di morti in mare e barconi alla deriva che formano tutte insieme, l'immagine di Matteo Salvini in un collage. Scandaloso!!!". Poi snocciola alcuni dati sui morti in mare dal 2015 ad oggi forniti dall'Unhcr: 2015: 3.771, 2016: 5.096, 2017: 3.139, 2018: 2.277, 2019: 402". E aggiunge: "Oggi col ministro Salvini le morti in mare sono drasticamente diminuite. Perché non hanno fatto questa bellissima opera d'arte nel 2016 mettendoci la faccia di Renzi e Alfano quando le morti in mare erano 5.096?".