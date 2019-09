Franceschini posa col barcone: "Dopo mesi di odio, l'umanità"

" Dopo mesi di dolore e odio tornano civiltà e umanità ". Lo ha dichiarato il neoministro per i Beni e le Attività culturali Dario Franceschini. A Venezia per partecipare alla serata finale della Mostra del cinema, il dem ha visitato anche la Biennale di arte contemporanea. E da lì non ha perso occasione per scagliarsi contro Matteo Salvini e la Lega (guarda il video).

Franceschini non ha solo pubblicato un video sul suo profilo Twitter davanti al barcone-monumento dell'artista svizzero Christoph Büchel in memoria del naufragio del 2015. Ma ha anche provocato l'opposizione colpevole, si legge tra le righe, della politica dei porti chiusi (appoggiata da quelli che oggi sono gli alleati di governo del Pd, i 5S).

Era stato Zingaretti, pochi giorni fa, a dichiarare che insieme a Luigi Di Maio e Giuseppe Conte avrebbe chiuso quella " stagione dell'odio " attribuita all'ex ministro dell'Interno Salvini. Ora è Franceschini che cavalca l'onda e alimenta le polemiche.

Un attacco a Salvini e un elogio a Matteo Renzi. Sua, ha spiegato nel video Franceschini, la " decisione intelligente di recuperare l'imbarcazione in fondo al mare e farla diventare un simbolo. Ed è proprio qui davanti che si deve ribadire che ora il nostro Paese dopo mesi di odio deve recuperare i valori che l'hanno reso grande nel mondo ".