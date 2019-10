Franceschini: "Renzi non sarà il nuovo Salvini. I due hanno in comune solo il nome"

Torna a ribadire agli alleati che con i ricatti non si va avanti. Il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini è chiaro e in un’intervista al Messaggero parla dei rapporti con Movimento 5 Stelle e Italia Viva ma anche della legge di bilancio approvata in Consiglio dei ministri.

Sul primo tema, Franceschini afferma che “ basta ascoltare i tg o leggere i giornali per leggere dichiarazioni tipo: 'O è così o non si va avantì, 'se non fate come dico io non voto la legge’. Questo non è il modo giusto di lavorare in una coalizione - prosegue - il principio della coalizione è cercare la mediazione e l'intesa su ogni punto ”. Il ministro ricorda che il precedente esecutivo aveva stabilito una sorta di accordo reciproco, in cui ad esempio sull’immigrazione un partito faceva ciò che voleva e sulla giustizia l’altro partita agiva come meglio riteneva opportuno. Secondo Franceschini, questo sistema non va bene perché porterebbe qualsiasi alleanza verso una brutta strada. Luigi Di Maio non è convinto di questa coalizione e Franceschini precisa che “ c'è sempre chi lancia il sasso avanti e chi è invece rallenta ed più prudente ”. Su Renzi, invece, non vede il pericolo che faccia il Salvini di questo Governo perché “ i due hanno in comune solo il nome ”.