Frascati, esplode villetta Morti padre e figlio

Il boato, l'esplosione e l'incendio. Lunghi momenti di terrore ieri sera a Frascati quando, poco dopo le 21 è esplosa una villetta di due piani in via Macchia dello Sterparo, al civico 108. Nello scoppio sono morti padre e figlio: l'uomo Angelo Bernardini, di 51 anni e il 21enne Mario. Ferita la moglie 47enne, trasportata in ospedale in codice rosso. L'altro figlio, 17 anni, non era in casa al momento dello scoppio.

I primi a lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa che hanno chiamato i vigili del fuoco e i carabinieri. Sul posto, oltre ai carabinieri e al personale del 118, sono intervenute almeno quattro squadre dei vigili del fuoco di Roma con supporto del nucleo Nbcr, del carro crolli e nucleo Usar specializzato nel recupero di persone sotto le macerie: si teme infatti che possano esservi altre persone intrappolate. All'origine dell'esplosione molto probabilmente una fuga di gas a cui poi è succeduto l'incendio, anche se non è certo che lo scoppio si sia originato all'interno dell'abitazione. Adiacente alla villetta sorge infatti un catering con delle cucine: tra le ipotesi al vaglio anche l'esplosione di due bombole di gas. Ma ogni pista resta aperta, come quella di giochi pirotecnici che il padre custodiva all'interno dell'abitazione. La deflagrazione ha fatto crollare le tamponature e le pareti di un locale. L'esplosione, fortissima, ha fatto tremare i vetri in un'ampia zona della periferia. L'intero quartiere è rimasto a lungo completamente interdetto al transito, data la vicinanza con la linea ferroviaria e, ancor più importante, con il laboratorio di fisica nucleare dell'Enea.