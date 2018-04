Voto in Friuli Venezia Giulia, alle 12 affluenza alle urne del 18%

Da questa mattina, in Friuli Venezia Giulia, si vota per eleggere il nuovo presidente della Regione e i consigli e i sindaci di diciannove Comuni. Al voto sono stati chiamati 1.107.425 elettori aventi diritto, 535.318 maschi e 572.107 femmine, che potranno recarsi alle urne fino alle 23 di questa sera.

A mezzogiorno sono stati diffusi i primi dati riguardanti l'affluenza ai seggi, la cui percentuale risulta maggiore in quelli udinesi, mentre più carente è quella registrata a Trieste e Tolomezzo. In tutte le ciscrizioni del Friuli Venezia Giulia, l'affluenza è stata pari al 18,07%: hanno votato 200.139 sui 1.107.415 aventi diritto. In particolare, nella circoscrizione di Trieste ha votato il 16,52% degli elettori: 35.047 votanti su 212.168 iscritti. A Gorizia il 18,11%: 21.517 votanti su 118.817 iscritti. Tolmezzo ha la percentuale più bassa di votanti, il 16,49%, con 13.556 votanti su 82.220 iscritti. Nella circoscrizione di Pordenone, infine, si è presentato il 17,83% degli elettori, ovvero 50.576 su 283.603. Nella circoscrizione di Udine ha votato il 19,35%, cioè 79.443 votanti su 410.607 iscritti, mentre a Udine città si sono presentati ai seggi 18.373 su 80.341 iscritti, cioè il 22,87%.

Lo spoglio delle schede inizierà lunedì, a partire dalle ore otto del mattino. Dei 535.318 uomini e 572.107 donne chiamati al voto, 156.166 sono iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.

Il favorito è Massimiliano Fedriga, candidato del centrodestra e parlamentare della Lega da due legislature. In corsa, insieme a lui, ci sono il candidato del Pd Sergio Bolzonello e Alessandro Morgera, dei Cinque stelle. Il centrodestra aspetta col fiato sospeso l'esito delle elezioni perché, in caso di un'altra vittoria, dopo quella in Molise di domenica scorsa, la coalizione confermerebbe la sua forza e la sua unità. Salvini ha invitato gli elettori di centrodestra a rinunciare a qualche ora di vacanza per andare a votare perchè la sfida "sarà all'ultimo voto".