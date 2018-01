Quel furgoncino M5S parcheggiato alla fermata del bus

Anche i rigorosi e irreprensibili Cinque Stelle infrangono la legge e si piegano alle "regole" del traffico di Roma.

Lo dimostra una foto pubblicata su Twitter dal giornalista del Foglio Salvatore Merlo e che ritrae il furgoncino del Movimento Cinque Stelle parcheggiato nello spazio davanti a una fermata dell'autobus, in evidente divieto di sosta. Il tutto mentre Luigi Di Maio e Beppe Grillo - arrivato a Roma per l'occasione - depositano al ministero degli Interni il simbolo con il quale il M5S parteciperà alle elezioni.

"Grillo e Di Maio consegnano il simbolo elettorale al Viminale", cinguetta Merlo, " Dice un amico: non si sa se è più grave che siano parcheggiati da mezz’ora davanti alla fermata dell’autobus, o che ancora non sia venuto un vigile urbano a fargli la multa ".

Grillo e Di Maio consegnano il simbolo elettorale al Viminale. Dice un amico: non si sa se è più grave che siano parcheggiati da mezz’ora davanti alla fermata dell’autobus, o che ancora non sia venuto un vigile urbano a fargli la multa pic.twitter.com/0gLdvYMRjh — Salvatore Merlo (@SalvatoreMerlo) 19 gennaio 2018

Non è dato sapere se a bordo della vettura ci fosse almeno un autista che potesse spostarla immediatamente in caso di arrivo dell'autobus. Ma di certo i Cinque Stelle non ci fanno una bella figura...