Furto nella sede del Partito Radicale: rubata la cassaforte

Furto nella sede del Partito Radicale il giorno dopo il 41esimo congresso del movimento. I ladri hanno smurato la cassaforte della sede nel centro storico della Capitale e poi si sono dileguati.

L'allarme è scattato questa mattina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di piazza Farnese che hanno dato il via alle indagini per ricostruire quanto accaduto. Non è escluso che i ladri siano entrati da una porta secondaria.