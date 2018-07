G8 di Genova, cosa fa ora il no global Luca Casarini

Sono passati 17 anni dal G8 di Genova che fu macchiato dagli scontri tra le forze dell'ordine e gli attivisti del movimento No Global. Da allora alcuni leader italiani, come Luca Casarini, sono finiti nell'oblio, nonostante i continui tentativi di rimanere sulla cresta dell'onda grazie alla politica.

Casarini, come rivela Il Tempo, dopo aver pubblicato nel 2008 un romanzo con l' "odiata" Mondadori di Silvio Berlusconi, nel 2014 si è candidato al Parlamento Europeo conla lista L'Altra Europa con Tsipras ma senza successo. Nella Circoscrizione Italia centrale ottenne ben 11.916 voti ma non fu eletto. Nel 2015 entra in Sel, prima come membro del comitato promotore, poi è nella direzione nazionale del partito e partecipa al Congresso Fondativo di Sinistra Italiana svoltosi a Rimini nel febbraio 2017. Nel mese successivo viene eletto con Bianca Guzzetta come Segretario di Sinistra Italiana in Sicilia dal Congresso Regionale del Partito. Lui che di origine è veneto.