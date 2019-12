Gaffe di Bonafede su riforma prescrizione. Sgarbi: "È ministro per caso"

"Quando il reato non si riesce a dimostrare il dolo e quindi diventa un reato colposo, ha termini di prescrizione molto più bassi…" . La gaffe parlando di giustizia è proprio del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Che, a quanto pare, va in confusione cercando di spiegare la prescrizione, scivolando in malo modo sulla differenza tra reato colposo e doloso.

La topica nella seconda serata di Rai Uno, quando il Guardasigilli del Movimento 5 Stelle, di cui è esponente di governo di punta, è stato ospite del salotto di Porta a Porta. Qui, seduto nella poltrona dello studio di Bruno Vespa, ha cercato – in malo modo – di spiegare al meglio (senza riuscirci…) la riforma da lui ideata sulla prescrizione.

"Quando il reato non si riesce a dimostrare il dolo e quindi diventa un reato colposo, ha termini di prescrizione molto più brevi" . Uno scivolone che non poteva certo passare inosservato e che è stato messo sotto la lente d'ingrandimento da chi i pentastellati proprio non li stima. Vittorio Sgarbi, infatti, ha messo il dito nella piaga, attaccando il grillino Bonafede per la sua figuraccia sul piccolo schermo della rete ammiraglia Rai.

Con un tweet tanto ironico quanto caustico, il critico dell'arte – nonché onorevole attualmente in forza al Gruppo Misto della Camera dei deputati – ci ha scherzato su: "#Ministripercaso #movimento5patacche Il ministro della Giustizia 'Malafede' ci ricorda, ogni volta che parla, il suo passato nelle balere di Mazara del Vallo con il nome d'arte di “'Alfonsino Dj'" .

La gaffe del titolare del dicastero di via Arenula è stata duramente commentata e criticata dalle opposizioni. Lo strafalcione di Bonafede, per esempio, è stato così stroncato da Alessandro Gallone, vicepresidente dei senatori di Forza Italia, come riportato dal Corriere dell'Umbria: "Un pessimo esempio per tanti giovani studenti che proprio oggi stanno sostenendo la terza prova dell'esame di avvocato" . In ultimo, l'azzurro ha così chiosato: "Se qualcuno di questi ragazzi scrivesse una simile stupidaggine verrebbe giustamente bocciato. Mentre Bonafede è addirittura ministro, rappresentante di una realtà triste, inefficace, dannosa che noi auspichiamo termini quanto prima…" .