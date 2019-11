Gentiloni: "L'Italia ha ancora bisogno di una disciplina di bilancio"

"L'Italia deve fare qualcosa per ridurre il debito ". Ne è convinto il commissario europeo designato agli Affari economici, Paolo Gentiloni che, ospite a Porta a Porta in onda domani sera, ha dichiarato: " L'Italia, mi spiace ma è così, ha bisogno di disciplina di bilancio ".

Domani sera, Gentiloni sarà nel salotto di Bruna Vespa, in occasione dei 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, per parlare di Europa e democrazia. " Trent'anni dopo il crollo del muro di Berlino, qualche speranza si è abbassata- ha detto il commissario europeo - Nessuno quella notte avrebbe immaginato che 30 anni dopo quella straordinaria vittoria, la democrazia liberale sarebbe apparsa un po' zoppicante ". Negli ultimi anni, a sua detta, si sarebbe sviluppata una sorta di malcontento che ha portato anche chi ha combattuto per la libertà ad affidarsi alla destra: " Una parte di quelli che hanno conquistato la libertà ne sono delusi, non solo in Germania ma anche nei Paesi dell'ex patto di Varsavia, e votano la destra sovranista ". E, aggiunge, " questa ventata nazionalista, soprattutto nelle campagne e nei piccoli centri, va fortissimo e mette in discussione la democrazia liberale che quella notte aveva trionfato ". Poi, avverte di non dare per scontata " la democrazia liberale ".