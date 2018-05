Gentiloni: "L'Italia ora ha bisogno dell'arrivo dei migranti"

"L'Italia ha bisogno di migranti ma con un flusso sicuro". Il premier Paolo Gentiloni durante il suo intervento al Palazzo Ducale di Genova per il Festival di Limes parla dell'emergenza immigrazione: "Abbiamo bisogno di migranti nel Nostro paese, a condizione che il flusso sia sicuro, organizzato e non porti a morti nel Mediterraneo. Penso che l'unica ricetta sensata per un Paese con la nostra geografia, di fronte all'Africa, sia rendere il numero dei flussi governabile, riducendoli in modo drastico e facendo partire in parallelo un meccanismo di migrazioni legali, sicure e se possibile legate al mercato del lavoro nel paese in cui si va a migrare. Noi siamo leader di questa questione e ce lo riconosce tutto il mondo".



Poi il presidente del Consiglio ha anche parlato degli equilibri all'interno dell'Unione europea e della posizione dell'Italia nel contesto Ue: "L'Italia - ha detto il premier nella sala del Maggior consiglio a Palazzo Ducale - non è un paese neutrale che può permettersi di essere fuori o contro l'euro e deve fare la sua politica allineandosi alle politiche dell'Alleanza atlantica o dell'Unione europea. È pericoloso dimenticarsi la nostra scelta di campo". Infine manda un messaggio a chi prenderà il suo posto a Palazzo Chigi: "Alla mia successora o al mio successore dirò che l'Italia deve fare l'Italia, difendendo i suoi interessi nazionali ma non dimenticando dove siamo e qual è la nostra scelta di campo".