Gentiloni: "Patto non perfetto, tratterò l'Italia come gli altri"

Paolo Gentiloni nel corso dell'audizione programmatica al Parlamento Ue ha rassicurato sulla manovra italiana: " Darò esattamente la stessa attenzione, attitudine al dialogo e serietà verso le regole che darò a tutti gli altri 27 ". Infatti in maniera netta aveva esordito: " Voglio essere molto chiaro: non sarò il rappresentante di un singolo governo nella commissione, ma sarò il commissario agli Affari economici e avrò a che fare con le 27 bozze di leggi di stabilità ". La concentrazione sarà puntata anche verso la " riduzione del debito pubblico " e si occuperà di " un uso adeguato dello spazio di bilancio per far fronte al rischio di rallentamento delle nostre economie ".

"Patto non perfetto"

Il commissario designato agli Affari economici ha poi parlato del Patto di Stabilità e crescita: " Non è perfetto, userò l'opportunità che ci dà la revisione del six e two pack per riflettere sul futuro, basandomi sull'evidenza del passato e prendendo in considerazione il contributo del Fiscal Board ". Sul tema delle flessibilità ha dichiarato che ne farà uso " quando necessarie, per ottenere una fiscal stance appropriata e consentire alle politiche di bilancio di giocare un ruolo di stabilizzazione e promuovere gli investimenti ".