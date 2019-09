Gentiloni rassicura Conte "Piena flessibilità al Patto"

La Commissione europea si prepara ad essere più "morbida" con il nuovo governo italiano. Lo assicura il commissario all'Economia Paolo Gentiloni seconco cui il Patto di stabilità e crescita verrà applicato ora "facendo pieno uso della flessibilità permessa nelle regole".

"Questo ci aiuterà a realizzare una 'fiscal stance' (posizione fiscale, ndr) più favorevole alla crescita nell'area euro, assicurando al contempo responsabilità di bilancio", ha spiegato il commissario italiano nelle sue risposte al Parlamento Ue in vista dell'audizione del prossimo 3 ottobre, " Crescita inclusiva e sostenibilità ambientale devono andare di pari passo. Come deputato al Parlamento durante gli anni della crisi, ho capito l'importanza sia di salvaguardare la sostenibilità delle finanze pubbliche sia di essere in grado di fornire sostegno economico in tempi difficili. La revisione delle regole fiscali deve essere una opportunità per riconciliare posizioni polarizzate e per ricostruire fiducia. Sarà la chiave negli anni a venire ".

Gentiloni chiede però investimenti e riforme strutturali ch3 forniscono un contributo chiave alla sostenibilità del debito" perché "aumentano la crescita potenziale": "Il mio compito è di assicurare che la politica economica incoraggi la crescita sostenibile e offra la protezione e la stabilità di cui gli europei hanno bisogno", ha spiegato ancora.