Gentiloni vede Von der Leyen: "Un clima di grande amicizia"

Finito l'incontro tra Paolo Gentiloni e Ursula von der Leyen. L'ex premier italiano, individuato dal governo Conte-bis come commissario italiano della nuova Commissione europea, ha avuto uno scambio con l'erede di Jean-Claude Juncker in quello che è stato definito un incontro tenuto in un " clima di profonda amicizia ".

Per l'Italia è il momento di capire quale possa essere il ruolo di Gentiloni. Palazzo Chigi ha puntato tutto sugli Affari economici, e Gentiloni è un profilo che piace praticamente a tutti in Europa. Il problema è dissipiare i dubbi dei cosiddetti "rigoristi" che sono preoccupati dal fatto che l'Italia possa avere un commissario economico di peso. Anche se oggi, una fronte diplomatica dell'Europa settentrionale ha dato all'Adnkronos una dritta di non poco conto: " Se la presidente Von der Leyen ritiene che Paolo Gentiloni sia la persona più adatta a fare raccomandazioni sui bilanci, incluso quello dell'Italia, non abbiamo alcun motivo di bloccarla ".

QUlaora però non dovesse passare la scelta dell'ex presidente del Consiglio agli Affari economici, per lui potrebbero aprirsi le porte della delega alla Concorrenza. Questo almeno è quanto riportato dal Financial Times in un articolo che però è stato pubblicato prima dell'incontro di Gentiloni e Von der Leyen a Bruxelles, a Palazzo Charlemagne. In ogni caso, per il governo giallo-rosso le porte dsell'unione europea sono aperte: fatto fuori il fronte euroscettico leghista e dei Cinque Stelle, adesso si apre una nuova fase con Giuseppe Conte garante dei rapporti con Bruxelles. E anche dalla Francia arriva l'assist del ministro agli Affari europei: "L'Italia ha scelto l'Europa".