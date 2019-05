Quel gesto da "peace and love" che scatena la bufera su Trenta

Ancora tensione sul 2 giugno. A innescare la bufera sull'evento in programma il prossimo 2 giugno di fatto è la comunicazione di qualche giorno fa da parte del Ministero della Difesa in cui ha fatto sapere che la parata quest'anno avrà come tema l'inclusione: " Vuole evidenziare la volontà di non lasciare indietro nessuno, di combattere contro le emarginazioni sociali. Un segno di attenzione agli ultimi per un evento che ha di per sé un carattere inclusivo proprio perché si svolge in occasione della Festa della Repubblica, ricorrenza che unisce tutti gli Italiani ", aveva fatto sapere il ministero. E proprio legandosi a questa nota, in Aula, al Senato, è arrivato l'intervento della senatrice di Fratelli d'Italia, Isabella Rauti che ha definito la parata una "sfilata buonista, peace and love".

A questo punto è arrivata la replica del ministro Trenta: " Peace and love a lei... ". Nonostante il microfono ormai spento, si è sentita chiaramente la voce della ministra Trenta che ha detto: " Non ho fatto le corna, ho fatto peace and love... ". Ma a quel punto la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha richiamato all’ordine stigmatizzando cosi quanto accaduto: " È incomprensibile questo tipo di gesticolazione, non è idonea a quest’Aula ". Dopo qualche minuto di bagarre è tornato il "sereno" a Palazzo Madama, ma di certo la tensione sulla parata del 2 giugno continua a farsi sentire. Da tempo il ministro della Difesa è finito nel mirino di Salvini e anche di alcuni ambienti militari. Lo scontro in Aula con la Rauti e soprattutto con il presidente Casellati farà discutere. Il battibecco si è conlcuso con la replica del senatore Ignazio La Russa dai banchi di Fratelli d'Italia con le bandiere tricolore srotolate dai senatori che si sono alzati in piedi.