Così l'elemosiniere del Papa ha aiutato Salvini

"Salvini ha preso parecchi voti e il dato schizzò in alto quando l'elemosiniere scese nel tombino per allacciare la luce". Ne è convinta Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, che, ospite dell'Aria che tira, il programma di Mirta Merlino, invita ad andare "oltre i numeri".

"Molte famiglie fanno tanti sacrifici per poter pagare le bollette, alcuni non se lo possono nemmeno permettere e Salvini - e qui sta la sua grandezza - sta vicino alle problematica della gente, non difendere il luogo comune" , sottolinea la Ghisleri che ritorna sul gesto dell'elemosiniere del Papa, Konrad Krajewski che ha riattaccato con le sue mani la corrente in un palazzo occupato della Capitale. La sondaggista rimarca come il M5S abbia perso 6 milioni di voti a fronte dei 3,5 milioni guadagnati dalla Lega. " Ancora una volta ha centrato l'obiettivo e ha preso la fiducia degli italiani che gli hanno dato una chance economica" , conclude la Ghisleri parlando del leader della Lega. E conclude: "Ne è cosciente tant'è che ha detto per la prima volta e mai lo ha fatto durante la campagna elettorale: 'sono tempi duri, non sarà facile'".