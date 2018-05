È giallo sulle "liste di proscrizione" L'autore sarebbe un militante di Leu

Roma Scoppia la polemica intorno al sito «senzadime.it» dove compare i nomi dei membri della direzione del Partito democratico suddivisi tra favorevoli e contrari all'intesa con il M5s. Lo scopo dell'elenco, ribattezzato dai detrattori «una lista di proscrizione» di sapore grillino, è quello di «offrire uno strumento di trasparenza sulle scelte del Partito democratico». L'autore è Alberico De Luca, che si definisce un elettore Pd ma che, secondo il segretario Dem di Fasano - paese dove vive il ragazzo - non lo è più. Come riporta il sito «Democratica», De Luca sarebbe di recente transitato nelle fila di Leu. Notizie non confermate perché il diretto interessato, contattato anche via Web, non risponde.

Un sito non opportuno secondo il segretario reggente del Pd che invita a chiuderlo. «Siamo arrivati a questo? Voglio credere per tutti di no e mi aspetto che venga chiuso. C'è un limite che non andrebbe mai valicato», dice Maurizio Martina. Netto anche il ministro Dario Franceschini secondo cui, quando in una comunità politica alla vigilia di una discussione seria che riguarda il partito e il Paese si arriva a questo, «c'è qualcosa di profondo che non va».

Dall'iniziativa, che richiama esplicitamente l'hashtag creato dopo le elezioni per escludere la partecipazione del Pd a un'alleanza con i Cinque stelle, hanno preso le distanze anche esponenti renziani come Alessia Morani, Emanuele Fiano e Debora Serracchiani.