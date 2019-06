Giochi e idee anti noia. Manuale per genitori alle prese con l'estate

«Mentre viaggi in macchina, riesci a disegnare una linea continua dalla partenza al traguardo della Super Pista che trovi alla pagina successiva senza uscire e andare mai fuori strada?». Eh, non è così facile già solo tenere una matita e utilizzarla, quando siamo in macchina coi nostri bambini. O forse sì. Tutto sembra più agevole, tempo di qualità, ad ascoltare i consigli di una famiglia così particolare. Questa era una pagina (intera) di GBR Il Giocalibro della famiglia edito De Agostini: gli autori sono Davide, Ale, Nicolò e Matilde, ovvero una coppia di genitori e i loro due figlioletti, popolarissimi su Youtube.

La stagione è ufficialmente arrivata, spalancando le porte della leggerezza, che nei bambini ha una carica creativa quanto mai sana ma non sempre facile da canalizzare e, perché no, gestire, se i genitori sono a corto di idee (e non esattamente traboccanti di energia). Ecco un how-to pratico su come trascorrere con loro i tragitti verso le mete delle ferie, per esempio; i pomeriggi in cui l'assalto della noia spaventa i genitori e rede inquieti i pargoli. Oltre 800mila iscritti sul canale Youtube e 300mila download dell'applicazione per smartphone: i numeri di GBR (Giochi per Bambini e Ragazzi) sul web.

Tirate giù la zanzariera, godete dell'arietta non ancora afosa che spira dalla spiaggia (o dalla collina): «In cameretta: Cenerentola e l'astronauta troveranno la stanza completamente buia e, servendosi della torcia dell'astronauta, dovranno cercare tre topolini di carta nascosti». E, di colpo, dei tablet e degli smartphone non abbiamo più bisogno.

Giocare con le parole? Forse, la cose più importante. Si può partire da una griglia, una di quelle che possiamo riciclare su un foglio qualsiasi e: «un gatto può diventare un pesce. Basta cambiare una sola lettera a ogni passaggio. Ma, occhio, bisogna ottenere sempre una parola di senso compiuto. Ora provaci tu e trasforma un lago in un mare». La griglia in questione non è altro che una (semplicissima) somma di linee orizzontali e verticali, tra le quali si compongono i quadretti per le lettere dell'alfabeto. Ci sono anche giochi allegramente «dissacranti»: labirinti disegnati la cui meta non è la torre di una principessa ma per esempio, un rotolo di carta igienica. È un frammento del capitolo «Challenge» («sfida»), che spiega come un sano e divertito spirito agonistico può intrattenere e, al tempo stesso, abituarci al confronto. Certo, la sfida a chi arrivi prima in bagno, in un libro per bambini, è una delle scelte meno scontate che si potessero fare.

Ma chi sono i protagonisti di GBR? Alessandra, insegnante, e Davide, i genitori, sono una coppia di 39 anni; Nicolò ne ha 7 e la piccola Matilde 4. Cresciuto a Udine, solitario, scoutista e giocatore di tennis, proprio per il branco scout Davide carica, più di dieci anni fa, il primo video nel web. Scrittore per passione, ingordo di serie tv, e infine ingegnere gestionale. Tra i giochi nel libro consegnato alle stampe con la moglie, anche facili «esperimenti scientifici». Uno su tutti, quello che alfabetizza sulle leggi della fisica. «Vai in bagno, prendi un phon per capelli, rivolgilo verso l'alto e poi tieni sospesa una una pallina da ping-pong a circa 5 cm dal beccuccio. Quindi accendi il phon e magia la pallina inizierà a levitare».

Poi, le ricette. La «Carne-pizza» vince tutto. Per colore, quantità di ingredienti, divertimento nella preparazione (non manca neppure la cipolla, che i bambini raramente apprezzano; ha l'aria delle pizze che vedono nei cartoon americani, e metterli a impastare è un antico e infallibile trucco per farli sorridere).

Come preparare i popcorn colorati, questionari sfiziosi cui rispondere in squadra, le storie da condividere in viaggio, le istruzioni per creare gli antichi, indimenticabili aerei di carta. Anche questo è osare, oggi come oggi. Purché le parole d'ordine siano «Tutti insieme».