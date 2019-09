Giorgetti: "Complotto contro Salvini? Dovevano sterilizzarlo"

Giancarlo Giorgetti rompe il silenzio e torna a parlare dei giorni caldi che hanno portato alla caduta del governo gialloverde. A In Mezz'Ora, l'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio non usa giri di parole e commenta così le voci di un possibile complotto contro Salvini: " Mi sembra che la concatenazione temporale degli eventi, dimostri che qualcosa andava fatto per sterilizzare Salvini, per sterilizzare il voto degli italiani e mettere su un governo amico dell'Europa. La tempistica del presunto scandalo" Metropol "è sospetta. E anche i tempi della gestione della crisi lo confermano: Conte aspetta a dimettersi e va al G7 di Biarritz in cui viene benedetto il Conte 2 ". Giorgetti insomma solleva dubbi su cosa possa essere successo proprio in quelle settimane che hanno poi portato alla fine dell'esecutivo gialloverde.

A questo punto l'ex sottosegretario mette nel mirino il governo che si sta dando un gran da fare per aumentare l'aliquota dell'Iva con il piano della lotta al contante: " L’aumento dell’Iva non lo abbiamo lasciato noi ma il governo Gentiloni, il ministro Gualtieri si rivolga a lui e magari gli spiegherà perché lo ha fatto ". Giorgetti risponde dunque anche a Gualtieri che pur di nascondere la stangata (già pronta nelle stanze di via XX Settembre) parla di un "conto papeete" da dover pagare. Sul futuro del Carroccio, Giorgetti non esclude nemmeno una mossa in Europa: "La Lega nel Ppe? Non lo escludo a priori". Infine Giorgetti torna ancora sulla caduta dell'esecutivo gialloverde e fa una riflessione chiara: " Il problema di Salvini è stato il rafforzarsi tra la gente. È diventato un problema per l’Italia e per l’Europa. L’indebolimento di Salvini è figlio della sua forza ". Insomma il sottosegretario ha le idee chiare su come sono andate le cose in questa calda estate che ci siamo messi alle spalle. Un'estate che ha portato a un rapido cambiamento di governo e di maggioranze nel giro di pochi giorni.