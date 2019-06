Giorgetti contro Borghi? "Mini-bot non verosimili"

"C'è ancora chi crede a Borghi? Ma vi sembrano verosimili i mini-Bot? Se si potessero fare, li farebbero tutti". Così ha risposto il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, a Losanna, commentando l'idea avanzata dal presidente leghista della commissione Bilancio della Camera Claudio Borghi.

Qualche giorno fa, proprio Borghi sosteneva che il ministro Giovanni Tria considerava i minibot pericolosi e illegali perché non li avrebbe (ancora) capiti.

L'economista della Lega, nonché deputato e presidente della commissione Bilancio della Camera, irrideva così il ministro dell'Economia e delle Finanze, in occasione di una chiacchierata radiofonica con Un giorno da pecora, su Rai Radio 1.

"Per Tria i minibot sono pericolosi e illegali? Non sono illegali, perché nessuno è obbligato ad accettarli Ci vuole una grande pazienza: non so perché la pensi così. Quando potremo fare una riunione gli spiegheremo che non è così, gli faremo cambiare idea", aveva dichiarato l’esponente del Carroccio. Ma tanto, in ogni caso, il "ministro dell'Economia deve fare quel che il programma di governo, che lui ha visto e sottoscritto".

Adesso però delle due l'una: o anche Giorgetti non ha capito i minibot oppure l'idea è alquanto irrealizzabile.