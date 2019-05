"Il premier non è più super partes". Ed è rissa tra Giorgetti e Conte

"Il Movimento 5 Stelle ci fa opposizione e Conte non è più super partes. Ormai il governo è paralizzato" . A intonare il de profundis del governo è Giancarlo Giorgetti che, in una intervista alla Stampa, inquadra molto bene tutti i mali dell'esecutivo gialloverde. Mali che sono voluti e fomentati dai grillini. Ma l'affondo del sottosegretario leghista sulla mancata imparzialità di Palazzo Chigi manda su tutte le furie il premier Giuseppe Conte. Che replica seccato: "Qando la dialettica trascende fino a coinvolgere il presidente del Consiglio fino a mettere in dubbio la mia imparzialità, diventa non grave ma gravissimo" .

Le tensioni nel governo

"In queste ultime tre settimane il governo è in stallo per la campagna elettorale - spiega Giorgetti - doveva essere una campagna sulle cose da fare in Italia e in Europa, invece siamo rimasti alle varie ed eventuali. Al caos" . Nel governo gli scontri sono ormai all'ordine del giorno. Ogni occasione è quella buona per litigare, azzuffarsi e sferrare colpi bassi spostando, di volta in volta, l'asticella della crisi di governo verso il punto di non ritorno. "La campagna elettorale ha paralizzato il governo" , ammette il sottosegretario leghista che da giorni non nasconde più il proprio fastidio per quanto sta succedendo. A picchiar duro sono sempre e comunque i Cinque Stelle. E, nonostante Matteo Salvini faccia di tutto per evitare lo scontro finale, le continue incursioni dei pentastellati mandano in tilt l'esecutivo e la maggioranza. "Il consiglio dei ministri (di oggi, nda) era fissato per il decreto sicurezza ora siamo in surplace come nel ciclismo - spiega il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio - perché è nato all'ultimo momento il decreto famiglia e lo hanno messo come contrappeso o come ricatto contro Salvini" . L'esponente del Carroccio sa bene che tutti questi sono "bracci di ferro in chiave elettorale" . Ma avverte Luigi Di Maio: "C'è bisogno di affrontare i temi che servono agli italiani. La campagna elettorale a tanti non interessa" .

Le accuse a Conte

Nell'intervista alla Stampa Giorgetti non si tira indietro dal parlare del Movimento 5 Stelle. "Loro con i punti fermi non aiutano a risolvere i problemi - spiega - il Paese ha bisogno di sbloccarsi e loro hanno posizioni, magari legittime dal punto di vista ideologico, ma troppo ideologiche" . Ne ha anche per Conte che, a suo avviso, "ha cercato e cerca di interpretare un ruolo di mediazione che non può essere solo quello dei buoni sentimenti" . "La sensibilità politica lui non ce l'ha e quando lo scontro si fa duro ed è chiamato a scendere in campo fa riferimento alla posizione politica di chi lo ha espresso - conclude - non ha i pregiudizi ideologici del mondo grillino. Ma lui non è una persona di garanzia. È espressione dei Cinque Stelle ed è chiamato alla coerenza di appartenenza" .

L'ira di Palazzo Chigi