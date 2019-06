Giorgetti ora è in pole ​per un posto in Commissione Ue

La candidatura di Giancarlo Giorgetti per una poltrona da Commissario Ue comincia a prendere quota. Sono arrivati due endorsement importanti come quello del presidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani e quello del presidente di Confidustria, Vincenzo Boccia. Tajani non ha escluso l'ipotesi di un Giorgetti in Europa: " È certamente una persona di qualità, che conosce bene le lingue, cosa rara tra i politici italiani... ". Lo stesso Tajani rivendica un "portafoglio" di peso per l'Italia in Europa e all'Adnkronos afferma: " L’importante è che l’Italia nella trattativa ottenga un ‘portafoglio’ che permetta al nostro Paese di dare un contributo costruttivo all’Europa. Conta portare a casa, insiste, un ‘portafoglio’ che possa permettere all’Italia di avere benefici dalle scelte europee ”.

Tajani insiste su un punto ben preciso che è quello della presidenza della Commissione: " Un commissario che possa essere parte attiva del confronto sul futuro dell’Unione europea e su tutte quelle riforme istituzionali indispensabili per rendere l’Europa più equilibrata, giusta e vicina ai cittadini. Io consiglierei come ‘portafoglio’ di scegliere uno tra la politica industriale, il commercio internazionale, la concorrenza, l’agricoltura e i mercati interni ”. Intanto, parallelamente alle mosse per l'Italia in Commissione, si muovono anche gli altri Stati per trovare un'intesa proprio sull'assetto dell'esecutivo europeo E in questo senso arriva una indiscrezione dal Financial Times che dà in pole position per la poltrona di presidente della Commissione il socialista olandese Frans Timmermans.