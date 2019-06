Il giorno dei ballottaggi Pd col fiato sospeso: rischia nelle roccheforti

Milano - Oggi oltre 3,6 milioni di italiani sono chiamati alle urne per i ballottaggi in 136 comuni. Si vota - dalle 7 alle 23 - in 15 capoluogo di provincia (Potenza, Avellino, Ferrara, Forlì, Reggio Emilia, Cremona, Ascoli Piceno, Campobasso, Biella, Verbania, Vercelli, Foggia, Livorno, Prato e Rovigo), in 109 comuni con più di 15mila abitanti e in altri 12 comuni più piccoli. Tra i comuni segnaliamo Foligno dove il candidato del centrodestra è stato preso in giro per la sua disabilità. Stefano Zuccarini è stato (Lega) è stato fatto bersaglio di pesanti sfottò da parte dei sostenitori dell'avversario Luciano Pizzoni, che in piazza hanno cantato «Zuccarini centometrista». E in un post dello scorso maggio lo stesso Pizzoni parlava di «progetto composto da due gambe lunghe uguali che vanno di pari passo» che «serviranno entrambe per lo scatto finale». Solo una coincidenza?

La Lega, uscita vincitrice dalle europee, cerca conferme anche al sud e punta a conquistare Potenza e Campobasso. Forte delle 44,7% ottenuto due settimane fa, Mario Guarente, candidato dal centrodestra, si scontra con Valerio Tramutoli, che si presenta con Basilicata possibile. A Campobasso il partito di Salvini contende al M5s la poltrona di sindaco. In lizza Domenica d'Alessandro e il pentastellato Roberto Gravina. A Foggia, invece, Franco Landella, il sindaco uscente sostenuto dal centrodestra, se la vedrà con Pippo Cavaliere. Decisivi, qui, potrebbero essere i voti (il 15,16%) andati al primo turno ai grillini. Ad Avellino la corsa è tra due candidati di centrosinistra: Gianluca Festa e Luca Cipriano. Altro «derby», ma nel centrodestra, in scena ad Ascoli Piceno: Marco Fioravanti, candidato di Fdi, sostenuto dalla Lega contro Piero Celani (candidato da FI). In Toscana si vota a Livorno e a Prato. Per la poltrona lasciata libera dal pentastellato Filippo Nogarin si sfidano Luca Salvetti (centrosinistra) e Andrea Romiti (centrodestra). Il Pd cerca di non perdere roccaforti come Reggio Emilia (dove il sindaco uscente del Pd Luca Vecchi il 26 maggio si è fermato a un soffio dalla riconferma con il 49,1%) e Ferrara dove Alan Fabbri (leghista) fronteggia Aldo Modonesi.