Giovane legato a un albero e bastonato Tra i denunciati c'è anche l'influencer

Guai per Christina Bertevello. L'influencer di 23 anni è rimasta coinvolta in una brutta storia, che vede implicato in prima persona il fidanzato nel pestaggio di un diciottenne.

Una vicenda avvenuta in provincia di Varese sulla quale stanno tentando di far luce gli investigatori dell'Arma, ma che ha ancora i contorni molto sfumati. Sembrerebbe infatti che il fidanzato della Bertevello, 22 anni, nata a Roma, dovesse dei soldi al ventiquattrenne, per un debito di droga. L'indagine della Procura ha infatti accertato che il 14 novembre i carabinieri erano intervenuti a Somma Lombardo, nei pressi di un hotel, dove il ventiduenne era stato rapinato, sotto la minaccia di una pistola, proprio dal ventiquattrenne nato a Milano, ma residente a Luinese, che era stato poi rintracciato dai militari e trovato con 20 grammi di marijuana nella sua abitazione.

Per questo era stato denunciato per spaccio e porto abusivo di armi. A quel punto il rapinato, dopo aver scoperto che a tradirlo facendo il suo nome era stato un diciottenne, lo aveva attirato in un bosco a Samarate, con la complicità della fidanzata e di un amico italiano di origini marocchino. Qui lo aveva legato ad un albero, picchiandolo con ferocia con pugni e bastonare per punirlo della «soffiata». Non contento gli aveva rotto anche il cellulare con un trapano.

I tre lo hanno slegato un'ora dopo e solo dopo essere andati dalla mamma del ragazzino per farsi dare 800 euro come «risarcimento». Nel bosco, dove è avvenuto il pestaggio, gli investigatori hanno trovato il cellulare in frantumi e alcuni fazzoletti sporchi di sangue.

Ascoltando diversi testimoni e passando al setaccio i tabulati telefonici dei ragazzi coinvolti, i carabinieri sono riusciti anche a ricostruire tutta la vicenda. Ulteriori dettagli, utili alle indagini, sono arrivati grazie all'esame dei filmati delle telecamere nella zona, che hanno permesso ai carabinieri di giungere alla fine ai protagonisti dell'intricato caso, tutti ragazzi del Varesotto. Il fidanzato dell'influencer e quello che l'aveva rapinato sono finiti agli arresti domiciliari, mentre Christina Bertevello, 600mila followers su Instagram, e conosciuta su Youtube, dove canta con il nome di Badass, ha l'obbligo di firma presso gli uffici della polizia giudiziaria.

Stessa sorte per il suo amico marocchino. La Bertevello, cresciuta a Treviso ma nata a Roma, dovrà rispondere in concorso di minaccia aggravata, lesioni ed estorsione. L'indagine potrebbe aprire altri scenari. Nelle abitazioni dei giovani coinvolti i carabinieri di Gallarate hanno trovato e sequestrato parti di una Beretta calibro 9, sette candelotti Thunder e materiale per costruire esplosivi artigianali.