I paragoni di Mentana: "Altro che Mussolini, Salvini è Maradona"

Matteo Salvini non è Benito Mussolini, semmai è Diego Armando Maradona. Enrico Mentana gioca al gioco dei paragoni, analizzando il panorama politico italiano e la leadership del capo politico della Lega.

Intervistato da Pietrangelo Buttafuoco per Il Fatto Quotidiano, il direttore del telegiornale di La7 fotografa così il ruolo e l'operato del numero uno del Carroccio: "Salvini non è Benito Mussolini, non è insomma un ideologo, anzi: è a-ideologico. Il Duce prende il proprio Psi e ne fa una cosa nuova" . E ancora: "Anche il leader della Lega fa del Carroccio di Umberto Bossi un soggetto a sua immagine e somiglianza, è vero, solo che un dato inedito gli impone un altro schema: il sorpasso delle passioni sulle pulsioni. La morte della passione, questo è il vero dato" .