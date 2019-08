Giustizia, Anm avverte: "Sanzioni a toghe che non rispettano i tempi è scelta punitiva"

Sanzioni per i magistrati che non rispettano i tempi dei processi. È questa una delle norme previste nel ddl di riforma della giustizia.

" In questi termini è un intervento muscolare, un pugno battuto sul tavolo. Un intervento apparentemente risolutivo che sconta un difetto nelle premesse. Dire che un'indagine deve durare un certo tempo salvo poi determinare conseguenze disciplinari e processuali senza chiedersi perché c'è un certo numero di procedimenti pendenti è una risposta sbagliata, apparente risolutiva ma draconiana e punitiva ", ha commentato il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Luca Poniz, intervistato a Radio anch'io.

La riforma fissa a sei anni complessivi i tempi dei processi: chi non li rispetterà, ricerverà una sanzione disciplinare. " Siamo d'accordo sulla finalità ma non riteniamo che le modalità scelte siano coerenti con quelle finalità ", ha continuato Poniz. I magistrati sono " perfettamente in linea " con l'obiettivo di avere " processi che durano meno " perseguito dal ministro Bonafede con la sua riforma, ma " la soluzione è complicata, serve un intervento sulla struttura del processo perché bisogna incentivare riti alternativi, aumentare i patteggiamenti e eliminare le cose superflue ".

La riforma della prescrizione " è un intervento importante per i tempi dei processi ", ha spiegato il presidente dell'Anm rilevando però che " c'è un equivoco di fondo: perché con la riforma della prescrizione i processi dovrebbero durare all'infinito? ". Secondo Poniz, infatti, lo stop alla prescrizione previsto dalla riforma (la cui entrata in vigore è stabilita al primo gennaio prossimo) dopo la sentenza di primo grado " può dissuadere dal presentare ricorsi strumentali ".