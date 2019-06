Glowig, il pilota tedesco che vola con le eliche

Alle volte bisogna allontanarsi per ritrovarsi. E così a chi scrive - un romano i da qualche anno a Milano - è capitato di riscoprire la bravura di uno chef tedesco di nascita ma romano di adozione, un po' perso di vista, grazie a una sua trasferta meneghina.

Lui è Oliver Glowig, sguardo da duro ma in realtà un pezzo di pane intinto in un intingolo delizioso. È venuto a Milano a cucinare a Identità Golose Hub, il bellissimo spazio alle spalle della Scala (via Romagnosi 3) che funziona da ristorante (ci sono anche le pizze di Franco Pepe) e da aggregatore di idee e situazioni e che offre ai milanesi un calendario unico di cene cucinate dai migliori chef dell'Italia e del mondo.

Ma torniamo a Glowig, tedesco precocemente innamorato del nostro Paese e della nostra cucina. Viene a cucinare per Gualtiero Marchesi. Poi accetta la guida dell'Olivo, il miglior ristorante di Capri, che lui issa fino alle due stelle Michelin. Quindi trasloca a Roma, dove va a cucinare per il ristorante dell'Aldrovandi Palace, uno dei più affascinanti hotel capitolini. Qui il set cambia ma la sua avventura procede sicura e le due stelle sono obliterate.

Oggi Glowig cucina in un luogo speciale, la barriccaia di una delle migliori aziende vitivinicole dei Castelli Romani, Poggio Le Volpi. Il ristorante si chiama Barrique, trenta coperti tra botti piccole, pietre e reperti artistici. Della sua cucina ci dicono tutti meraviglie. Un assaggio lo abbiamo avuto a Milano: Lumache alla mentuccia con fagioli e caffè, Eliche cacio e pepe coi ricci di mare (tra i migliori primi che abbiamo assaggiato nel 2019) Baccalà con patate alle alghe e latte di mandorle, gelato allo yogurt con lampone e biscotto al pepe bianco. Abbastanza per farci venir voglia di andare al più presto a Monte Porzio Catone. Aspettaci, Oliver.

Barrique by Oliver Glowig, az. agr. Poggio Le Volpi, via Fontana Candida 3C, Monte Porzio Catone (Roma). Tel. 069416641. Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, la domenica solo a pranzo. Chiuso il lunedì