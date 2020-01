Goldman Sachs adesso rivela: "Ecco cosa accadrà a Pd e 5s..."

"Una coalizione di convenienza ". Viene definita così l'unione tra Movimento 5 Stelle e Partito Democrato, che guidano insieme il governo giallorosso. È quanto si legge in un report di Goldman Sachs, la banca d'affari statunitense.

Secondo il report tra i grillini e i seguaci di Nicola Zingaretti ci sarebbe "una coalizione di convenienza piuttosto che di convinzione", dato che, a detta della banca, " il principale partito dell'opposizione, la Lega, continua a guidare i sondaggi con un margine significativo ". Infatti, Goldman Sachs sottolinea che " le differenze ideologiche tra i due partiti sono significative e il loro obiettivo principale è evitare elezioni anticipate ". Pd e M5S, quindi, resterebbero unite solamente per raggiungere uno scopo comune: rimanere al governo ed evitare di andare alle urne prima del tempo.

" La nostra previsione principale- aggiunge Goldman Sachs- è che la coalizione resterà in piedi per tutto il 2020, nonostante la necessità di superare importanti incertezze politiche ". Ci sono, infatti, le elezioni Regionali del 2020, a partire da quelle del 26 gennaio, in Emilia-Romagna e Calabria, quando i cittadini andranno alle urne per scegliere se porre alla guida della Regione un esponente di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle o il candidato sostenuto dalla Lega e dal centrodestra. Poi, tra maggio e giugno, sarà la volta del referendum costituzionale che, se dovesse passare, porterà la classe politica a " concordare una nuova legge elettorale ".