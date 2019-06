Gonfiabile e spese legali per Grillo: ecco tutti i conti di Rousseau

Estintori, gonfiabile e il legale per Grillo. L'Associazione Rousseau ha chiuso il 2019 in attivo, ma con debiti per poco meno di 498mila euro.

Lo rivela il bilancio dell'associazione che sta dietro al Movimento 5 Stelle e che - come ha potuto verificare l'Adnkronos - ha concluso il suo terzo esercizio con un avanzo di gestione pari a 57mila 573 euro e un "patrimonio netto positivo" per 2.188 euro. L'Associazione presieduta e fondata da Davide Casaleggio può contare su un "tesoretto" di oltre 404mila euro. Un vero e proprio tesoretto, che però viene 'superato' dal totale dei debiti.

A incidere sui conti ci sono anche una serie di "fatti di rilievo", come le modifiche alla piattaforma - cambiata per evitare nuove strigliate dal Garante della privacy -, ma anche le stesse sanzioni comminate dall'authority "per irregolarità individuate lo scorso anno". Inoltre nel 2019 si prevedono "investimenti ulteriori per il miglioramento dell'infrastruttura sul fronte della sicurezza e della scalabilità ed il rilascio di nuove funzionalità a supporto degli iscritti".

Ma pesano anche i quasi 273mila euro spesi nel solo 2018 per il supporto legale "a tutela del garante Beppe Grillo", dell'Associazione Movimento 5 Stelle e della stessa Rousseau. In particolare si tratta di "spese legali" (176mila 651 euro), "accantonamenti per rischi" (70mla euro), "contributi per Associazione Movimento 5 Stelle e Comitati" (26mila 321 euro). Spulciando il rendiconto, si apprende che le spese "per infrastruttura" toccano quota 220mila 318 euro, mentre quelle per "comunicazione e organizzazione eventi" si attestano a 87mila 858 euro.

Poi ci sono le spese per "impianti e attrezzature". Come la "struttura Mouse", la grande tenda gonfiabile bianca portata in giro nelle varie tappe del Rousseau City Lab e che è costata poco più di 47mila euro. Ma anche un "raffrescatore" (1.846 euro) e un estintore (83 euro), oltre 8mila euro per "computer e telefoni" a cui si aggiungono 1200 euro per "altre apparecchiature ufficio", quasi 145mila per i servizi telematici e circa 90mila per attività editoriali, di informazione e comunicazione (di cui 17mila solo per il Blog delle Stelle). Senza contare i quasi 30mila euro annui per l'affitto dei locali in uso e versa quasi 5mila euro per 'altri noleggi. I dipendenti costano complessivamente oltre 230mila euro

Gli incassi

Solo nel 2018, però, l'associazione Rousseau ha incasato oltre un milione e 124mila euro sotto forma di "contributi da persone fisiche". Di questi 700mila sono versati da deputati e senatori - che, come prevede il regolamento interno, sono tenuti a sborsare 300 euro a testa ogni mese per sostenere la piattaforma Rousseau -. Ammontano poi a 119mila 800 euro, invece, i contributi "da associazioni, partiti e movimenti politici" ricevuti dalla no-profit di Via Gerolamo Morone. E se i proventi delle "attività editoriali, manifestazioni e altre attività" si attestano a 2mila 731 euro, i contributi da "altri soggetti esteri" (che riguardano le donazioni da persone fisiche di valore inferiore a 5mila euro) toccano quota 7mila 446 euro: dagli Stati Uniti, ad esempio, sono arrivati 2mila 870 euro, mentre proviene dal Belgio una donazione di 2mila e 11 euro.

Nel bilancio si legge nel dettaglio che "i contributi da persone fisiche" riguardano principalmente "il contributo per le piattaforme tecnologiche per l'attività dei gruppi e dei parlamentari" ed "il contributo per lo Scudo della rete avviato nel 2018". Il contributo per lo Scudo della rete - funzione che ha come obiettivo quello di fornire la difesa legale a iscritti ed eletti M5S dalle cause intentate contro di loro - raggiunge la cifra di 257mila 992 euro. Nella relazione è inoltre specificata l'entità delle donazioni inferiori a 5mila euro (154mila 800 euro) e di quelle superiori (11mila 391 euro) e viene chiarita la natura delle "contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici": quest'ultima voce riguarda la "devoluzione del residuo fondo del Comitato eventi nazionali creato nel 2017", pari a 119mila 800 euro.