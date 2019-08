Gorizia, ratto morto nella cassetta postale del Pd

Un ratto morto è stato trovato nella cassetta postale della sede del Pd di Gorizia. Ad accorgersene, questa mattina, è stato un funzionario. Subito il Partito Democratico goriziano ha informato la Digos che ha avviato le indagini. " È un bruttissimo atto di intimidazione ", ha tuonato il segretario regionale del partito, Cristiano Shaurli.

Sul ritrovamento del ratto è intervenuto anche Stefano Vaccari, responsabile Organizzazione del Pd: " Esprimo a nome di tutto il Partito democratico la massima solidarietà e vicinanza al Pd di Gorizia vittima di un vile atto intimidatorio. Il Pd di certo non si farà intimorire da questi gesti ignobili, che nulla hanno a che fare con il civile confronto e la democrazia ".