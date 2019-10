Il governo annuncia la "norma Fraccaro": 500 milioni di mance per i Comuni

"Il governo é con voi, non vi lascerà soli". Il giorno dopo la sconfitta in Umbria il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'evento 'Sindaci d'Italia', riparte dalle mance elettori ai Comuni. Il governo ha annunciato che la cosiddetta "norma Fraccaro" diventerà strutturale.

Sono in arrivo " 500 milioni di euro a favore di tutti i Comuni" spiega il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Una norma che servirà "per realizzare opere pubbliche in materia di efficentamento energetico e sviluppo sostenibile ", aggiunge Riccardo Fraccaro. In sostanza ogni Comune, in base al numero di abitanti, avrà a disposizione "da un minimo di 50mila euro ad un massimo di 250mila euro" per aprire " così almeno 8mila cantieri in tutto il Paese" . Soldi utili per " finanziare progetti per dotare le città di impianti per il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili", ma anche "per mettere in sicurezza strade, scuole, edifici pubblici" o abbattere le barriere architettoniche. "Lavoriamo con il massimo impegno - conclude Fraccaro - per dare ai cittadini, ai territori e alle amministrazioni locali risposte concrete per far riparte il Paese" . Conte, invece, deve aver intuito che frasi del tipo "l'Umbria conta come la provincia di Lecce" elettoralmente non funzionano e dice: " Nei piccoli Comuni abita circa il 16% della popolazione italiana, sono 10 milioni di persone" . Una realtà descritta "un deposito di preziose testimonianze artistiche e culturali e sono ancora oggi centro propulsivo di attività economiche e produttive". Noi dobbiamo lavorare con voi. Non è più la stagione dei tagli lineari, lo Stato non deve più far cassa a danno dei Comuni", ha chiosato Conte.