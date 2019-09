Governo, i numeri della fiducia

Si avvicinano i giorni decisivi per il governo giallorosso. Lunedì e martedì il nuovo esecutivo si presenterà di fronte a Camera e Senato per il voto di fiducia.

Sulla carta, nulla dovrebbe ostacolare l'esito positivo del voto. Alla Camera la maggioranza (circa 348 voti) gode di un ampio e solido scarto sulle opposizioni. Al Senato la situazione è più complessa, ma i consensi dovrebbero bastare. Al momento i voti sarebbero 166. Sufficienti, ma non rassicuranti dato che la maggioranza assoluta è a quota 161.

Occhi puntati quindi su palazzo Madama. Alcuni senatori non hanno sciolto la riserva e decideranno solo nelle prossime ore come votare. Confusione tra cinque ex M5S nel gruppo Misto: Paola Nugnes sembra orientata a favore. Solo domenica invece i due senatori del Maie, Ricardo Merlo e Adriano Cario, con una conferenza via Skype, decideranno il da farsi.

Il governo giallorosso dovrà fare spesso i conti con il pallottoliere. Intanto lunedì e martedi FdI e Lega scenderanno in piazza per protestare.