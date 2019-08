"Governo non è credibile chiarisca o si va al voto"

Il senatore Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega, sostiene che dopo il voto sulla Tav ci saranno delle conseguenze, perché è chiaro che " un problema politico c'è " e la maggioranza di governo è spaccata: " un pezzo vota in un modo, un altro pezzo in diverso modo" .

Che il governo sia alle corde non è in dubbio, resta solo da capire se la crisi si aprirà a breve. " Non lo so - risponde Romeo in un'intervista al Corriere della Sera- Ma dopo il voto per le Europee, dal M5S sono arrivati troppi no. Matteo Salvini è un tipo paziente, mala pazienza non è infinita". Per questo è necessario un chiarimento in tempi rapidi, altrimenti " è meglio andare al voto ". Romeo non ha paura di andare alle urne: " Noi siamo sempre pronti. Ma questo lo sappiamo dall'inizio della legislatura ".

E, in queste condizioni, il voto sembra la strada maggiormente auspicata da più parti politiche, imbarazzate " per le due posizioni di maggioranza, perché in questo modo il governo non è più credibile". Sulla Tav, infatti, Lega e Movimento 5 Stelle hanno tenuto due posizioni opposte, mentre il Carroccio si è ritrovato ad approvare una mozione dell'opposizione, perché "era a favore della Tav, cioè sulla nostra linea ". Sulla posizione del ministro Danilo Toninelli, il senatore leghista dice: " Il presidente del Consiglio ha detto di andare avanti sulla Tav e lui invece ha votato contro. Insomma, mi sembra una cosa imbarazzante ".

Sembra difficile, dato lo scenario, scrivere insieme la manovra: " È proprio per questo che serve subito un chiarimento sulle cose da fare: l'autonomia, la flat tax, le infrastrutture per far crescere il Paese. Siamo stufi di vivacchiare, non si può stare al governo solo per litigare ", conclude Romeo.