Renzi già "minaccia" Conte. E Calenda lo umilia così

Durissimo attacco di Carlo Calenda contro Matteo Renzi. L’europarlamenare, ex Pd, con un post su Twitter ha criticato pesantemente l’operato del senatore dem colpevole, a suo dire, di aver rinnegato quanto più volte detto in passato in merito al suo ruolo e alla alleanza con il M5s.

"A te sembra normale che un ex segretario, che aveva detto 'starò zitto per due anni e farò il senatore semplice' dopo aver fatto una giravolta a 180 per fare un governo con i Cinque Stelle minacci il governo non ancora nato citando i 'suoi voti (parlamentari)'? È tutto normale? È serio? Va bene?".

A scatenare la rabbia di Calenda è stata l'intervista rilasciata da Matteo Renzi al Sole 24 Ore nella quale l’ex premier, rivolgendosi al mondo produttivo, ha dichiarato che non sosterrà un governo Pd-M5s che volesse colpire le imprese anziché impegnarsi per far crescere il Pil.

"Non avete nulla da temere da un governo che nasce per evitare l'aumento dell'Iva e che abbassa lo spread”. "Ma se qualcuno vi volesse far male- ha aggiunto Renzi - sappiate che non avrà i numeri in Parlamento".

L’ex rottamatore spera nell’accordo con i pentastellati per dare un nuovo governo al Paese. "Da un lato chi vuole il bene dell'Italia accetti il compromesso e faccia il Governo, dall'altro chi pensa solo all'interesse di parte continui pure a chiedere 'Elezionì' sapendo che sarebbero una sciagura per la nostra economia".

Parole dure il senatore dem le riserva anche a Matteo Salvini che “punta alle elezioni per bieco interesse ma il Parlamento non è il suo maggiordomo: ci sono delle regole e vanno rispettate. Si va a votare quando lo dice la Costituzione, non quando lo dice Instagram. Perchè servire le istituzioni è una cosa seria, non è indossare la felpa della Polizia".

Renzi ha parlato anche di Giuseppe Conte considerato fortunato perchè "il destino è benevolo con lui e ora ha una seconda chance, spero vada meglio della prima" e del leader M5s dichiarando : "Ciò che farà Di Maio non mi sembra così decisivo".